20. Februar 2023

Megan Fox ist zurück auf Instagram – und äußert sich zu Trennungsgerüchten

Die turbulente Beziehung von Schauspielerin Megan Fox und Musiker Machine Gun Kelly sorgt weiterhin für Schlagzeilen. Zuletzt gab es Berichte, das Paar habe sich getrennt, weil er sie mit der Gitarristin seiner Band betrogen haben soll. Zudem löschte Fox erst alle gemeinsamen Fotos und dann gleich ihren kompletten Instagram-Account. Nun ist die 36-Jährige zurück auf der Social-Media-Plattform, auf ihrem Profil findet sich allerdings nur ein einziges Statement. "Es gab keine Einmischung von Dritten in diese Beziehung, egal welcher Art", schreibt Fox. Die Gerüchte seien völlig willkürlich und entbehrten jeder Grundlage. "Ihr müsst diese Geschichte sterben lassen und all diese unschuldigen Menschen in Ruhe lassen", so die dreifache Mutter. Megan Fox und Machine Gun Kelly sind seit 2020 liiert und verlobten sich Anfang vergangenen Jahres.

