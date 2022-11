Schauspielerin Megan Fox ("Transformers") musste kürzlich starke Nerven beweisen. Nachdem Sie auf Instagram ein Bild mit Ihrem Freund Machine Gun Kelly veröffentlichte, sorgte ein Tattoo für Aufsehen. Fox ist auf dem Foto als Prinzessin Zelda zu sehen, ihr Kleid ist extrem hoch ausgeschnitten – und erlaubt einen Blick auf die Bikini-Zone. Da Fox dort eine Tätowierung in der Leiste hat, meinten viele Fans, eine unschöne Haarpracht erkennen zu können. Jemand schrieb: "So viel Geld und sie kann sich nicht mal einen Rasierer kaufen. Sie ist jetzt von meiner "Liste" gestrichen." Statt diesen Kommentar einfach stehen zu lassen, ließ es sich Fox nicht nehmen, dem vermeintlichen Fan ihre Meinung zu geigen. Sie schrieb: "Meinst du damit fälschlicherweise mein Tattoo? Wie auch immer, ich bin am Boden zerstört, dass ich nicht mehr auf deiner Liste stehe. Ich hatte gehofft, du würdest mich zur Frau nehmen."

