Ehemann positiv getestet: Melanie Müller und ihre Familie in Corona-Quarantäne

Eigentlich wollte Melanie Müller heute Abend in Leipzig das Konzert von Tim Bendzko besuchen, bei dem getestet werden soll, unter welchen Bedingungen Großveranstaltungen auch während der Corona-Pandemie möglich sind. Schließlich verdient Müller ihr Geld selbst als Sängerin und will so schnell wie möglich zurück auf die Bühne. Doch nun darf die 32-Jährige ihr Haus nicht verlassen. "Wir bleiben eine sehr lange Zeit zu Hause", sagte Müller in einer Instagram-Story. Der Grund: Der Corona-Test von Ehemann Mike Heiter ist positiv ausgefallen. Die gesamte Familie, einschließlich der beiden Kinder, muss in Quarantäne. Müller selbst wartet noch auf ihr Testergebnis. Ihr Gatte ist ratlos: "Ich habe keine Ahnung, wo ich mir das Virus eingefangen haben soll", sagte der 53-Jährige der "Bild"-Zeitung