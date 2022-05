Met Gala in New York erstmals mit allen Kardashians

Am ersten Montag im Mai steigt in New York traditionell die Met Gala. Das Event ist so etwas wie die Oscar-Verleihung der Modebrache und Gastgeberin Anna Wintour entscheidet seit 26 Jahren darüber, wer eine der begehrten Einladungen erhält. Als nicht gern gesehen galten viele Jahre lang die Mitglieder des Kardashian-Jenner-Clans – zu trashig und einer "Vogue"-Chefredakteurin nicht würdig. Das änderte sich spätestens, als Kim Kardashian 2014 das Cover der Modezeitschrift zierte. Nun sind zum ersten Mal alle Mitglieder der Kardashian-Familie zur Met Gala eingeladen. Das berichtet das US-Portal "Page Six" . Für die Schwestern Khloé und Kourtney Kardashian ist es eine Premiere. Letztere wird gemeinsam mit ihrem Verlobten Travis Barker auf dem roten Teppich erwartet und auch Kim Kardashian will in Begleitung ihres neuen Freundes Pete Davidson kommen. Blieben noch Kendall, Kylie und Kris Jenner. Es dürfte also ganz schön voll werden auf den Stufen vor dem Metropolitan Museum.