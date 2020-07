Zu ihrem 20. Geburtstag wurde Laura Müller von ihrem Mann Michael Wendler reichlich beschenkt. Die Influencerin postete auf Instagram ein Bild ihres üppig gefüllten Geburtstagstischs. Eines passte allerdings nicht darauf: Michael Wendler organisierte nämlich einen Currywurst-Truck, der in der Einfahrt parkte. Dafür gab es von seiner Frau eine öffentliche Liebeserklärung: "Liebster Ehemann, ich bedanke mich für all deine wundervollen Überraschungen, die du mir heute geschenkt hast! Du bist ein so wundervoller Mensch und MEIN größtes und wertvollstes Geschenk überhaupt! Deine Ehefrau zu sein, macht mich stolz und vollkommen! Ich liebe dich so unfassbar ... you‘re my world", schrieb sie auf Instagram.