"Emotionale Intelligenz": Michelle Hunziker verrät das Geheimnis ihrer Patchwork-Familie

Aufregende Zeiten für Michelle Hunziker: Zuletzt moderierte sie an der Seite von Thomas Gottschalk das Revival von "Wetten, dass..?", nun geht es mit den Weihnachtsplanungen weiter, ehe im Frühjahr ein ganz besonderes Ereignis auf sie wartet: Im April soll ihre älteste Tochter Aurora Ramazzotti einen Jungen zur Welt bringen. Im Interview mit " RTL " verriet die Moderatorin nun, wie sie sich dabei fühlt: "Mein Enkel wird eine sehr präsente Oma haben. Zu wissen, dass im April endlich ein Junge kommt, ist ein fantastisches Gefühl. […] Die Erfahrung, einen Jungen großzuziehen, hätte ich gerne gemacht. Und guck mal, jetzt schenkt mir meine Tochter das in gewisser Weise."Ihr Ziel sei es, eine glückliche Patchwork-Familie zu schaffen, vor allem für die Kinder. Es werde immer bunter und lustiger in ihrer Familie. An Weihnachten plant sie ein großes Fest: "Ich hoffe, dass wir es hinkriegen werden, an Weihnachten alle zusammenkommen." Damit alles gelingt und harmonisch wird, brauche man vor allem eine "emotionale Intelligenz", wie Hunziker im Interview verrät.