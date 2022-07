Mick Jagger posiert bei Junggesellinnenabschied in Wien

Zu ihrem 60-jährigen Jubiläum touren die Rolling Stones gerade quer durch Europa. Frontmann Mick Jagger lässt es sich dabei nicht nehmen, am Rande der Konzerte durch die Städte zu bummeln, in denen die Band spielt. Im Wiener Burggarten kam es nun zu einem besonderen Aufeinandertreffen: Jagger posierte gemeinsam mit einer Gruppe von Frauen, die gerade einen Junggesellinnenabschied feierten. Die Braut in spe berichtete der "Bild"-Zeitung von der zufälligen Begegnung. "Ich habe all meinen Mut zusammen genommen, bin zu ihm hingegangen und habe ihm erzählt, dass ich gerade meinen Junggesellinnenabschied feiere. Er war super nett und überhaupt nicht abgehoben. Er sagte sofort, dass er natürlich ein Foto mit uns machen würde. Er hat mir noch alles Gute und ein schönes Fest gewünscht. Das war einfach cool. An diese Überraschung werden wir bestimmt noch oft zurückdenken." Jagger selbst veröffentlichte auf seinem Instagram-Account ebenfalls ein Foto und ein Video von dem einmaligen Fan-Moment und bedankte sich für einen tollen Abend in Wien.