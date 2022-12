Seit 2014 ist Rolling-Stones-Sänger Mick Jagger mit der ehemaligen Balletttänzerin Melanie Hamrick liiert. Zwei Jahre später wurde ihr gemeinsamer Sohn Deveraux geboren. Zum sechsten Geburtstag des Jungen veröffentlichte die 35-Jährige nun auf ihrem Instagram-Account mehrere Schnappschüsse. Auf einem der Bilder umarmt der Junge seine Eltern, Hamrick trägt einen Partyhut auf dem Kopf und hält eine bunte Torte in der Hand. "Alles Gute zum sechsten Geburtstag für unseren wundervollen Devi. Wir lieben dich so sehr", kommentierte die Amerikanerin. Mick Jagger hat insgesamt acht Kinder von fünf verschiedenen Frauen. Seine älteste Tochter Karis ist bereits 52 Jahre alt und stammt aus der Beziehung mit Sängerin Marsha Hunt. Im kommenden Jahr kann Mick Jagger selbst einen besonderen Geburtstag feiern: Am 26. Juli wird er 80 Jahre alt.