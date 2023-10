9. Oktober 2023

Heidi Klum: Mit süßen Kindheitsbildern gratuliert sie Tochter Lou zum Geburtstag

Dass Heidi Klum ihre Kinder zeigt, ist eine Seltenheit. Das Topmodel schützt ihre Sprösslinge seit jeher vor der Öffentlichkeit, um ihre Privatsphäre und Sicherheit zu gewährleisten. Doch hin und wieder macht die 50-Jährige eine Ausnahme. Zum 14. Geburtstag ihrer jüngsten Tochter Lou postete Klum auf Instagram gleich mehrere private Aufnahmen aus der Vergangenheit, die sie gemeinsam mit Lou sowie zusammen mit allen vier Kindern in innigen Momenten zeigen. Das erste Foto zeigt Klum gemeinsam mit Lou nach der Geburt dieser auf einem Krankenhausbett, auf zwei weiteren Aufnahmen hält sie Lou dann auf dem Arm, drückt ihr behutsam einen Kuss auf die Schläfe. Auf dem dritten und vierten Bild sitzt Klum mit Lou im Arm auf einem Bett. Die beiden Söhne Henry und Johan sowie Tochter Leni sind von hinten zu sehen, wie sie ihr neues Geschwisterchen ehrfürchtig betrachten. Zu den intimen Aufnahmen schreibt Klum: "Herzlichen Glückwunsch, Lou. Ich liebe dich, mit allem, was ich habe." Dass die Klums Lous Geburtstag groß feiern, zeigte die "Germany's Next Topmodel"-Jurorin bereits kurz zuvor in ihrer Story. Sie teilte Aufnahmen der Geburtstagsparty, die mit einem Trampolin, einem privaten Eisstand und jeder Menge Törtchen nichts zu wünschen übrig ließ. Mehr