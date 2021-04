Model Candice Swanepoel räkelt sich nackt am Traumstrand

Dieses Foto sieht fast aus wie ein Gemälde, es ist aber Supermodel Candice Swanepoel , die sich hier splitternackt am Strand räkelt. Geschossen hat das Bild der Fotograf Eduardo Bravin, mit dem Swanepoel derzeit in Brasilien arbeitet. Gemeinsam mit ihrer Modelkollegin Lais Ribeiro steht die 32-Jährige für Bademoden-Aufnahmen vor der Kamera. Dabei hat Swanepoel nicht irgendwelche Bikinis ausgewählt, sondern die ihrer eigenen Marke Tropic of C . 2018 wurde das Label gegründet, Swanepoel setzt dabei auf nachhaltige Materialien, die die Umwelt schonen sollen. Die Bikinis bestehen aus Nylonfasern, die aus verschiedenen recycelten Materialien gewonnen werden. Dass sich die gebürtige Südafrikanerin in Brasilien so wohl fühlt, hat noch einen anderen Grund: Der Vater ihrer beiden Söhne ist das brasilianische Männermodel Hermann Nicoli. Mit ihm war Swanepoel seit ihrem 17. Lebensjahr liiert. Im vergangenen Jahr verriet sie allerdings auf Instagram, dass sich das Paar getrennt hat.