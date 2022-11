3. November 2022

Irina Shayk und andere Stars präsentieren neue Dessous von Rihanna

Erst kürzlich veröffentlichte Rihanna eine neue Single, das meiste Geld verdient die Musikerin aber inzwischen mit ihrer Mode- und Beauty-Linie Fenty. In Simi Valley, Kalifornien, zeigte sie jetzt die aktuellen Teile ihrer Dessous-Linie Savage X Fenty. Models wie Irina Shayk (Foto), Joan Smalls oder Cara Delevingne schritten über den Laufsteg. Wie in den Jahren zuvor war es nicht nur eine simple Kollektions-Präsentation, sondern eine riesige Inszenierung mit Musik- und Showeinlagen. Zu sehen gibt's das Ganze am 9. November beim Streamingdienst Amazon Prime Video.

