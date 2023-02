16. Februar 2023

Model Lena Gercke genießt Auszeit mit ihrer Familie

Im Dezember wurde Model Lena Gercke erneut Mutter. Nach Tochter Zoe brachte sie ein zweites Mädchen auf die Welt. Die Kleine hört auf den Namen Lia. "Willkommen in unserer kleinen Mädchen-Truppe", schrieb Gercke damals. Vater ihrer Kinder ist der Werbefilmregisseur Dustin Schöne, mit dem Gercke seit 2019 offiziell liiert ist. Jetzt genießt die ganze Familie eine Auszeit im Wellnesshotel Stanglwirt in Österreich. Die fünf-Sterne-Herberge ist ein beliebtes Ziel der Promis, auch Gercke und Schöne gehören zu den Stammgästen. Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Moderatorin mehrere Fotos von ihrem aktuellen Aufenthalt. Unter anderem zeigt sie sich beim Spaziergang im Schnee und ganz entspannt mit Baby Lia im Spabereich. Auf dem Bild ist eine winzige Hand zu sehen, die sich an Gerckes Dekolleté festklammert. Die Aufnahme kommentiert die 34-Jährige nur mit einem Unendlich-Zeichen.

