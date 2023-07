6. Juli 2023

Model Toni Garrn urlaubt mit ihrer Tochter in Griechenland

Im Juni vergangenen Jahres feierten Model Toni Garrn und Schauspieler Alex Pettyfer ihre zweite Hochzeit auf der griechischen Insel Paros. Das Paar hatte 2020 zunächst nur standesamtlich in Hamburg geheiratet. Im April dieses Jahres gab Garrn dann überraschend bekannt, dass sie und Pettyfer sich scheiden lassen werden. Ein Jahr nach der Hochzeit ist die 30-Jährige nun zurück in Griechenland und verbringt dort ihren Urlaub mit Freunden und ihrer Tochter Luca Malaika, deren Vater Alex Pettyfer ist. Garrn teilt auf ihrem Instagram-Account mehrere Schnappschüsse von ihrem Aufenthalt. So ist sie unter anderem beim Besuch einer Tempelanlage, am Strand und beim Yoga zu sehen – ihre kleine Tochter ist meistens dabei. Zudem haben Mutter und Tochter noch etwas zu feiern: Beide haben im Juli Geburtstag und sind Sternzeichen Krebs, wie Garrn kommentiert. Zu Griechenland hat Toni Garrn eine besondere Beziehung: Als Schülerin lebte sie mehrere Jahre in Athen, weil ihr Vater dort arbeitete. Mehr