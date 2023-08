27. August 2023

Mutter von Herzogin Meghan posiert mit den Kardashians

Es ist nicht nur Kim Kardashians neue Frisur – sie trägt jetzt Pony – die bei diesem Auftritt überrascht. Bei einer Charity-Veranstaltung der Organisation "This Is About Humanity" in Los Angeles posierte die 42-Jährige gemeinsam mit ihrer Mutter Kris Jenner und Doria Ragland, der Mutter von Herzogin Meghan. Während Ragland ihren rechten Arm um Jenner legte, klammerte sich Kardashian regelrecht am linken Arm der 66-Jährigen fest. Es ist eine Dreier-Konstellation, die man nicht unbedingt erwarten würde. Ragland zeigt sich nur sehr selten auf öffentlichen Events. Doch dieser Termin war ihr offenbar so wichtig, dass sie sich ins Rampenlicht wagte. Die Organisation "This Is About Humanity" wurde 2018 gegründet und unterstützt Migranten, insbesondere Familien, die an der amerikanisch-mexikanischen Grenze getrennt wurden. Mehr