Dieses Problem dürften viele Mütter kennen: Nach einer Schwangerschaft verändert sich der Körper und die alten Klamotten passen nicht mehr. Diese Erfahrung hat auch Schauspielerin Blake Lively gemacht. Die Ehefrau von Ryan Reynolds hat innerhalb von fünf Jahren drei Kinder bekommen. Besonders nach der Geburt ihrer jüngsten Tochter im Sommer 2019 habe sie sich bei der Kleiderwahl unwohl gefühlt. "Es gab einfach nichts, was mir gepasst hat. Es ist nicht gerade eine tolle Botschaft an Frauen, wenn ihr Körper nicht in die Kleidung passt, die verschiedene Marken anbieten", schrieb die 33-Jährige in einer Instagram-Story . Inzwischen sehe sie die Situation entspannter. Sie sei stolz auf ihren Körper, der ihr ein Baby geschenkt und es neun Monate versorgt habe. "Aber statt stolz zu sein, fühlte ich mich damals unsicher. Einfach, weil ich nicht in die Kleidung passte. Wie dumm ist das im Nachhinein", so Lively. Trotzdem appelliert die Amerikanerin an die Hersteller, ein breiteres Sortiment anzubieten und in ihren Kollektionen auch Mode für Mütter anzubieten, damit diese sich nicht allein gelassen fühlen.