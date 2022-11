Im Juni haben Sängerin Shakira und Fußballstar Gerard Piqué ihre Trennung nach elf gemeinsamen Jahren bekanntgegeben. Mit den beiden Söhnen Milan und Sasha lebte das Paar in Barcelona. Nun haben sich die 45-Jährige und der 35-Jährige darauf geeinigt, dass Shakira mit den Söhnen nach Miami zu ihrer Familie ziehen darf. "Wir haben eine Sorgerechtsvereinbarung unterzeichnet. Unser einziges Ziel ist es, unseren Kindern ein Höchstmaß an Sicherheit und Schutz zu bieten und zu hoffen, dass sie ihr Leben in einer sicheren und ruhigen Umgebung fortsetzen können", teilten Shakira und Piqué in einer gemeinsamen Erklärung mit, die das US-Portal "TMZ.com" veröffentlichte. In einem Interview mit der Zeitschrift "Elle" hatte Shakira im September berichtet, dass auch ihre Söhne unter der öffentlichen Trennung der Eltern leiden. "Draußen vor meinem Haus kampieren Paparazzi, rund um die Uhr. Und es gibt keinen Ort, an dem ich mich mit meinen Kindern vor ihnen verstecken kann, außer in meinem eigenen Haus. Wir können nicht wie eine normale Familie im Park spazieren gehen oder ein Eis essen gehen oder irgendetwas unternehmen, ohne dass uns Paparazzi folgen", sagte sie. Zudem hat die gebürtige Kolumbianerin Ärger mit der spanischen Steuerbehörde. Die Staatsanwaltschaft wirft Shakira vor, Steuern in Höhe von 14,5 Millionen Euro hinterzogen zu haben und fordert eine Haftstrafe. Die Sängerin weist die Vorwürfe zurück.