29. Juli 2023

Natascha Ochsenknecht kuschelt mit Enkelin Snow, Yeliz Koc freut das

Noch vor der Geburt der kleinen Snow Elanie trennten sich Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc. Zwei Jahre ist das schon her. Doch Natascha Ochsenknecht hält weiterhin Kontak zu ihrer Ex-Schwiegertochter und ihrer Enkelin Snow. Das zeigte sie ihren Followern nun auch auf Instagram. Dort postete die 58-Jährige ein Bild, das sie in Fetzenjeans und Cap zeigt, von Snow sieht man einen wilden Lockenkopf, eine rosa Leggings und ebenfalls coole Turnschuhe. Zusammen scheinen sie in einem Waldstück spazieren zu sein. Mama Yeliz Koc ist auch happy. Unter das Instagram-Posting kommentierte sie ein Emoji mit Herzen. Mehr