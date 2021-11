9. November 2021

Nathalie Volk behauptet: "Frank hat mir diese Immobilie geschenkt"

Seit der Trennung von ihrem Verlobten Timur Akbulut hält sich Nathalie Volk in New York auf. Dort lebt die 24-Jährige in einem exklusiven Appartement in Manhattan. Bisher hieß es immer, es sei die Wohnung von Unternehmer Frank Otto, mit dem Volk von 2015 bis 2020 liiert war. Nun postete Volk in einer Instagram-Story folgenden Beitrag: "Frank hat mir diese Immobilie 2016 geschenkt, in der ich seit fünf Jahren lebe. Ich bereite mich gerade auf zwei Filmrollen vor und finde es schade, dass Frank sowas in der Öffentlichkeit teilen muss und hoffe, dass wir Privates in Zukunft privat halten können." Verwirrung gab es bereits um eine angebliche Hochzeit mit Frank Otto. Während Volk Anfang 2020 Fotos von einer Zeremonie teilte, ruderte Otto zurück: "Ich möchte deutlich machen, dass wir nicht geheiratet haben", schrieb der 64-Jährige damals auf Facebook.

