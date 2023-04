28. April 2023

Michelle Hunziker geht in ihrer Rolle als Oma voll auf

Erstmals zeigen sich Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti zusammen mit dem jüngsten Familienmitglied. Sie schreibt scherzhaft: "Wenn 'der Kaiser' ruft, laufen die Großeltern weg!!!" Wirklich glaubhaft klingt das aber nicht, so wie die beiden an dem Kind von Tochter Aurora Ramazzotti kleben. Den Fans gefällt die Hingabe für das Enkelchen jedenfalls sehr, das Bild konnte innerhalb von nur 13 Stunden über 630.000 Likes einsammeln. Ähnliche viele Herzchen würde wohl auch Oma Michelle ihrem Enkel geben. Doch Likes dürften Cesare aktuell deutlich weniger interessieren als eine ordentliche Portion Babybrei. Mehr