13. Juni 2022

Nico Santos hat seine Freundin Aileen geheiratet

Musiker Nico Santos ist unter der Haube. Der 29-Jährige hat auf Mallorca seine Freundin Aileen geheiratet. Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der Sänger mehrere Fotos der Feier, die im engsten Familien- und Freundeskreis stattgefunden haben soll. Auf den Bildern ist er in einem cremefarbenen Anzug zu sehen, die Braut trägt ein schulterfreies Kleid mit langem Schleier. Santos kommentierte die Schnappschüsse nur mit dem Namen seiner Liebsten und einem Herzen. Viel ist über die Frau an seiner Seite nicht bekannt. Ihr Instagramprofil ist privat, man erfährt lediglich, dass sie 30 Jahre alt ist und wie Santos in Berlin lebt. 2020 zeigte sich das Paar am Rande des von Stefan Raab initiierten "Free European Song Contest" erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit. Unter dem Hochzeits-Posting von Nico Santos gratulierten zahlreiche Musikerkolleginnen und -kollegen wie etwa Lena Meyer Landrut, Kelvin Jones oder Alvaro Soler.

