26. September 2023

Nicole Scherzinger postet aus dem Privatjet – das kommt bei ihren Fans nicht gut an

"Ob ich einen Sonnenuntergang aus dem Fenster sehen werde" – fragt sich Pussycat-Doll Nicole Scherzinger in der Bildunterschrift ihres Instagram-Fotos. Dazu postet die Musikerin gleich mehrere Aufnahmen von sich aus einem luxuriösen Privatjet. Service-Personal, Rotwein und ein leckeres Dinner inklusive. Bei ihren Fans kommt die Prahlerei nicht so gut an. "Warum müssen wir Normalsterblichen uns um das Klima kümmern, während die Reichen ihre Jets wie Taxis benutzen?", fragt sich ein Fan in den Kommentaren. "So wie die Dinge in der Welt zurzeit sind, muss man [seinen Wohlstand] nicht zur Schau stellen", moniert ein anderer. Mehr