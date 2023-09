13. September 2023

NSYNC nach 10 Jahren zurück auf der Bühne

NSYNC gemeinsam auf der Bühne?! Bei der Verleihung der MTV Video Music Awards am Dienstagabend feierte die Boyband nach zehn Jahren eine Reunion – genau an dem Ort, an dem Justin Timberlake, JC Chasez, Joey Fatone, Lance Bass and Chris Kirkpatrick 2013 ihr letztes Konzert gaben. Die Band war allerdings nicht gekommen, um zu performen, sondern um Taylor Swift zu feiern, der sie den Award für "Best Pop" überreichten. Swift selbst konnte ihr Glück nicht fassen und outete sich als Fan: "Ich hatte Puppen von euch", sagte sie. "Ihr seid der personifizierte Pop, den Award aus euren goldenen Pop-Händen zu bekommen ist wirklich zu viel für mich!"







