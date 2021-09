28. September 2021

"Sieht auch im Schlaf toll aus": So gratuliert Oliver Pocher seiner Frau Amira

Comedian Oliver Pocher hat seine Frau Amira heimlich bei einem Nickerchen fotografiert und das Foto auf seinem Instagram-Account veröffentlicht. Der Anlass ist der 29. Geburtstag der Österreicherin. Zu dem Schnappschuss verfasste Pocher einen rührenden Kommentar. "Was für eine Frau … was für ein Jahr! Zum 2. Mal Mutter geworden, Haus unter Wasser, neue Moderatorin bei Vox, Ehemann in Polizeigewahrsam, Influencer geschlagen, eigenes Modelabel, Late Night Shows, Podcasts, Live Auftritte … aber das Wichtigste, sieht auch im Schlaf TOLL aus! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!!", schrieb der 43-Jährige. Zahlreiche Follower kommentierten das Bild und schickten ebenfalls Glückwünsche. So schrieb zum Beispiel Lilly Becker: "Was für eine schöne Nachricht! Alles Gute zum Geburtstag du wunderbare Mama." Und Giulia Siegel bemerkte: "Alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Ihr seid wirklich ein fantastisches Team."

