Olivia Wilde äußert sich zu angeblicher Spuckattacke von Harry Styles

Über keinen Film wurde während der Filmfestspiele in Venedig so viel geredet wie über den Thriller "Don't Worry Darling" von Regisseurin und Schauspielerin Olivia Wilde. Dabei ging es nicht primär um den Inhalt des Streifens, sondern um diverse Dramen während der Dreharbeiten und am Rande der Premiere. So soll Hauptdarsteller Harry Styles, mit dem Wilde privat liiert ist, seinen Kollegen Chris Pine im Kinosaal angespuckt haben. Einen Vorwurf, den Pines Manager umgehend dementierte. Nun hat sich auch Wilde zu der angeblichen Spuckattacke geäußert. "Harry hat Chris nicht angespuckt. Aber ich denke, es ist ein perfektes Beispiel dafür, dass die Leute überall, wo sie können, nach Drama suchen", sagte sie in der US-Talkshow von Stephen Colbert . Zudem sprach die 38-Jährige über Shia LaBeouf, der ursprünglich im Film die männliche Hauptrolle spielen sollte. "Wir mussten Shia ersetzen. Er ist ein fantastischer Schauspieler, aber es hat nicht funktioniert. Als er mir das Ultimatum stellte, er oder Florence, habe ich mich für Florence entschieden." Angesprochen auf ihre angeblichen Differenzen mit Hauptdarstellerin Florence Pugh, antwortete Wilde: "Ich habe den allergrößten Respekt für Florences Talent. Ich habe nichts gegen sie. Sie ist fantastisch."