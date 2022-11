13. November 2022

Olivia Wilde glänzt auf Kardashian-Event

Schauspielerin und Regisseurin Olivia Wilde ("In Time", "Don't Worry Darling") zog am Wochenende alle Blicke auf sich, als sie in Los Angeles den roten Teppich der "Baby2Baby Gala" von Kim Kardashian betrat. Die 38-Jährige trug ein winziges schwarzes Oberteil und einen Taftrock der polnischen Designerin Magda Butrym. Oberhalb der Gürtellinie verdeckte das Outfit nur das Nötigste, Schultern, Rücken und Bauch lagen frei. Wer aber denkt, dass so wenig Stoff nicht viel kosten kann, irrt: Der Rock wird im Online-Shop von Butrym für 2500 Euro verkauft.

