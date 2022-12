Lollis essen und Karussell fahren: Olivia Wilde und ihre Kids sind im weihnachtlichen Disneyland

Olivia Wilde ist in Weihnachtsstimmung, wie eine kleine, auf Instagram gepostete Bildergalerie zeigt. Zu sehen ist Olivia Wilde, die mit Mickey-Maus-Ohren Karussell fährt, einen bunten Lolli isst und mit ihren beiden Kindern durchs Disneyland spaziert. Im Hintergrund glitzert weihnachtliche Deko. Tannenbäume mit Lichterketten, Schleifen an Laternen und ein bisschen Schnee scheint auch vom Himmel zu rieseln. Für ihren achtjährigen Sohn und ihre sechsjährige Tochter ein Höhepunkt vor den Weihnachtstagen, aber nicht nur für die Kinder. "Das ist mein Lieblingsort auf der Welt", schreibt Wilde zu den Bildern. Erst vor ein paar Tagen berichtete die britische " Daily Mail ", Olivia Wilde versuche, nach der Trennung von Harry Styles, "so gut es geht weiterzumachen". Danach sieht es auch aus.