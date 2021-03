Orlando Bloom beklagt zu wenig Sex mit Katy Perry

Im August vergangenen Jahres wurden Orlando Bloom und Katy Perry Eltern einer Tochter. Im Interview mit der britischen Zeitung "The Guardian" beklagte der Schauspieler nun, dass das Paar aktuell nicht genug Sex habe. "Wir haben gerade erst ein Baby bekommen", sagte der 44-Jährige. Zudem verriet Bloom, dass er seit einer Rückenverletzung Probleme mit seiner Prostata habe. "Ich muss viel pinkeln. Manchmal einfach so in der Natur." Im Alter von 20 Jahren sei er aus einem Fenster im vierten Stock gestürzt und habe sich mehrere Wirbel gebrochen. Die Ärzte befürchteten sogar, dass er nie wieder würde laufen können. "Aber ich habe mich auf wundersame Weise erholt." Sein noch immer vorhandenes Lampenfieber erklärte der Brite mit einem Erlebnis als Kind. "Als ich vier Jahre alt war, stand ich auf der Bühne und war als Affe verkleidet. Ich drehte mich um, so dass ich nicht zum Publikum blickte, und kratzte mich am Hintern, was natürlich das Haus zum Beben brachte. Es war mir so peinlich," erzählte Bloom.