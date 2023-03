"Verlobung ist aufgelöst": Palina Rojinski freut sich auf ihren neuen Lebensabschnitt

Eigentlich hält sich Palina Rojinski was ihr Privatleben angeht zurück. Jetzt hat sie Instagram für eine Verkündung genutzt. "Ding Dong… eine kurze Durchsage: Ich wollte mitteilen, dass die Verlobung aufgelöst ist und ich mich seit längerem über meinen neuen Lebensabschnitt freue! Mir geht es wunderbar. Ich verabschiede mich dann wieder in mein Privatleben und wünsche allen Peace, Love, Light and Harmony", schreibt sie dort. Dass Rojinski überhaupt verlobt war, erfuhren Fans dank eines Interviews der Moderatorin mit der "Süddeutschen Zeitung" . "Humor war mir schon immer wichtig und mein Verlobter und ich haben einfach den besten Humor zusammen", sagte sie darin beiläufig. Mit wem sie verlobt war, ist nicht bekannt.