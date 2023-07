24. Juli 2023

"Das Glück priorisieren": Pamela Reif wendet sich mit nachdenklichen Worten an ihre Fans

Mit den Worten "In der Hektik des Lebens besteht die Gefahr, dass man das Glück aus den Augen verliert" beginnt Pamela Reif ihren neuesten Instagram-Post. Erst vor wenigen Wochen ist die Fitness-Influencerin 27 Jahre alt geworden. Für sie vielleicht auch ein Anlass, tiefer über ihre Vergangenheit und ihre Pläne für die Zukunft nachzudenken. Sie sei jemand, der sich "um all meine persönlichen Dinge kümmert, wenn die Arbeit erledigt ist". Doch am Beispiel anderer sehe sie, dass das nicht immer funktioniere: "Es ist traurig zu sehen, wie viele Menschen dadurch geistig und emotional ausgebrannt sind." Sie habe deshalb eine Selfcare-Routine: Abends frage sie sich selbst, wie es ihr gehe, worauf sie gerade stolz sein könne und was sie gerade stresst. Am Ende ihres Beitrags ruft sie auch ihre Fans auf, es ihr gleichzutun: "Stellen wir also unser Glück in den Vordergrund, nicht als einen Akt der Selbstsucht, sondern als einen Akt der Liebe zum Leben." Bei ihren Fans finden diese Gedanken Anklang, schon nach wenigen Stunden hat das Posting mehr als 100.000 Likes. Mehr