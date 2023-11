25. November 2023

Paris Hilton verkündet die Geburt des zweiten Kindes

Das It-Girl Paris Hilton ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Die frohe Botschaft teilte die Unternehmerin ihren Fans am Freitag bei Instagram mit. Ohne Vorankündigung postete sie ein rosa Baby-Ensemble mit der Aufschrift "London" und schrieb zu dem Bild: "Dankbar für mein kleines Mädchen". Im Januar dieses Jahres verkündeten die 42-Jährige und ihr Ehemann Carter Reum, dass ihr gemeinsamer Sohn Phoenix geboren wurde. Das Kind kam mithilfe einer Leihmutter zur Welt, was auch bei der kleinen London der Fall zu sein scheint. Hilton und Reum sind seit 2019 ein Paar und seit 2021 verheiratet. Bei der Namensgebung bleiben sie den Städtenamen treu. Die Mutter heißt Paris, nach der Hauptstadt von Frankreich, der erste Sohn Phoenix, Hauptstadt des US-Bundesstaates Arizona, nun folgt also die britische Hauptstadt. Mehr