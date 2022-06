Sänger und DSDS-Gewinner Pietro Lombardi, 30, lässt seine zwei Millionen Follower auf Instagram an vielen Details aus seinem Privatleben teilhaben. Zuletzt ging es immer wieder um seine Gewichtsabnahme. Mitte Mai zeigte er sich in einem kurzen Video oberkörperfrei vor dem Spiegel und nörgelte: "Von hinten denkt man, ich bin gut gebaut, umso näher ich komme, desto mehr schaue ich der Wahrheit ins Gesicht: Ich bin dick." Anfang Juni meldete er sich in einer weiteren Story zu Wort mit einem kurzen "Körper-Update". "Ich habe zehn Kilo verloren tatsächlich", sagte Lombardi da. Nun ist die nächste Stufe erreicht: 15 Kilogramm will er schon abgenommen haben, wie " RTL " und andere Medien berichten. Der Sänger filmte sich zuletzt wieder vor dem Spiegel, doch diesmal deutlich zufriedener: "Realtalk?", sagte er. "So schlecht ist mein Körper gar nicht". Er scheint aber nicht am Ziel angekommen zu sein, mit seinen Hüften ist er noch immer unzufrieden: "Also die Seiten sind echt immer noch fett, aber besser geworden". Schon Anfang Juni erzählte Lombardi von seinem Trainer: "Ich glaube, das liegt an Claudio." Er pushe und motiviere ihn, sie würden aktuell täglich trainieren.