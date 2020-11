Fast 25 Kilo sind runter: Pietro Lombardi hat ordentlich abgespeckt

In der Vergangenheit äußerte sich Pietro Lombardi immer wieder kritisch über seine Figur. Er wolle abnehmen und mehr trainieren, sagte der 28-Jährige. Diese Pläne hat der Sänger nun in die Tat umgesetzt und präsentierte das Ergebnis stolz auf Instagram . "Leute, ich bin so dünn geworden. Mir passen keine Klamotten mehr. Ich sehe aus wie ein Geist", erzählte Lombardi in einer Instagram-Story. Demnach habe er sein Gewicht von 104 Kilo auf 80 Kilo reduziert. Wie genau und über welchen Zeitraum er so viel Gewicht verloren hat, verriet der DSDS-Gewinner allerdings nicht.