4. März 2021

"War Mittel zum Zweck": Pietro Lombardi rechnet mit Ex-Freundin Laura ab

Pietro Lombardi hat sich in einer Instagram-Story zu seinem Beziehungsstatus geäußert. Die ständigen Nachfragen seiner Fans, ob er nun solo oder wieder mit seiner Ex-Freundin Laura Maria Rypa zusammen sei, würden ihn extrem belasten, sagte der 28-Jährige. Deshalb stellt Lombardi nun klar: "Wir sind nicht mehr zusammen. Für mich persönlich war ich Mittel zum Zweck. Das spielt aber jetzt keine Rolle mehr. Die Gegenseite wird das auch nicht bestätigen." Trotzdem wünsche er Rypa nur das Beste. "Du wirst deinen Weg schon gehen. Danke, dass mein Herz für eine kurze Zeit wieder aktiv war", sagte Lombardi. Die 24-Jährige war die erste Frau, mit der sich der Sänger nach der Trennung von seiner Ex-Frau Sarah Lombardi wieder in der Öffentlichkeit gezeigt hatte. Pietro entschuldigte sich zudem bei seinen Followern, die er zuletzt vernachlässigt habe, und richtete einige Worte an seine Ex Sarah, mit der er einen gemeinsamen Sohn hat. "Ich will mich bei dir entschuldigen, auch wenn es mir extrem schwer fällt. Ich bin zu dir nicht immer korrekt gewesen und war wahrscheinlich nicht der Vater, den du dir gewünscht hast für den Kleinen, weil ich extrem durcheinander war. Das tut mir auch weh."

