29. September 2020

Pietro Lombardi verrät: So kurios war sein erstes Date mit Laura Maria

Vor rund einer Woche präsentierte Pietro Lombardi die Influencerin Laura Maria Rypa als seine neue Partnerin. Sie ist die erste Freundin, mit der sich der Sänger seit der Trennung von Ex-Frau Sarah in der Öffentlichkeit zeigt. Auf Instagram verriet Lombardi nun Details über das erste Date mit der 24-Jährigen. "Schnallt euch an, denn ist eine crazy Story. Wenn ich jetzt darüber nachdenke - geisteskrank", erzählte der 28-Jährige seinen Followern. Rypa habe zum ersten Treffen eine große Tasche mitgebracht, darin befand sich ein Mensch-ärger-dich-nicht-Spiel. "Ich habe gedacht: Meint sie das jetzt ernst oder will sie mich verarschen", so Lombardi. Doch es war kein Scherz. "Ich will dich nur schon mal daran gewöhnen. Ich liebe Mensch-ärgere-dich-nicht und du musst das mit mir spielen." Eine Beschäftigung, die vielleicht auch Lombardis fünfjährigem Sohn Alessio gefallen könnte.

Mehr