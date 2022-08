25. August 2022

Pietro Lombardis Freundin Laura zeigt das erste Mal ihren Babybauch

Erst seit wenigen Tagen wissen die Fans vom großen Glück: Pietro Lombardi (30) und Freundin Laura Maria Rypa (26) erwarten ein Baby. Nun zeigt die Mama in spe auf Instagram das erste Mal den Babybauch. Beziehungsweise den kleinen Ansatz. "Von der Seite sieht man schon minimal was", freut sich Rypa in ihrer Story. Ihr Bauchumfang sei von 59 auf 87 Zentimeter angewachsen. Darauf gönnt sie sich in der nächsten Story erstmal ein Erdbeer-Eis.

