Sie stahl ihrer Schwester Kate bei deren Hochzeit mit Prinz William die Show, doch seitdem ist es ziemlich ruhig geworden um Pippa Middleton. 2017 heiratete sie den Unternehmer James Matthews, ein Jahr später kam ihr Sohn Arthur zur Welt. Nun freut sich das Paar über weiteren Nachwuchs: Die 37-Jährige ist Mutter einer Tochter geworden. Das berichtet das britische Magazin "Hello!" . Demnach wurde das Mädchen am 15. März geboren und trägt den Namen Grace Elizabeth Jane. "Mutter und Baby geht es gut. Sie ist perfekt, alle sind überglücklich über ihre Ankunft", zitiert das Blatt eine der Familie nahestehende Quelle. Den Zweitnamen Elizabeth dürfte Pippa nicht ohne Grund gewählt haben: Sowohl ihre Schwester Kate als auch ihre Mutter Carole heißen mit zweitem Namen Elizabeth. Praktischerweise ist es auch der Vorname der Queen und schafft damit eine Verbindung zum Königshaus. Der dritte Name, Jane, ist wiederum eine Hommage an James Matthews' Mutter, die so heißt.