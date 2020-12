15. Dezember 2020

Pippa Middleton ist schwanger mit dem zweiten Kind

Sie stahl ihrer Schwester Kate bei deren Hochzeit mit Prinz William die Show, doch seitdem ist es ziemlich ruhig geworden um Pippa Middleton. 2017 heiratete sie den Unternehmer James Matthews, ein Jahr später kam ihr Sohn Arthur zur Welt. Nun freut sich das Paar auf weiteren Nachwuchs: Die 37-Jährige ist mit dem zweiten Kind schwanger. "Pippa und James freuen sich sehr, es sind fantastische Neuigkeiten inmitten eines schwierigen Jahres. Die ganze Familie ist begeistert", zitiert das Onlineportal "Page Six" einen Bekannten der Familie. Zurzeit leben die beiden mit ihrem zweijährigen Sohn in London, doch angeblich planen sie einen Umzug in ein Landhaus in Berkshire. Dort hätten Pippa und James nicht nur mehr Ruhe, sondern auch Familie Middleton ganz in der Nähe. Mit zwei kleinen Kindern vielleicht nicht die schlechteste Idee. Wann das zweite Kind der Matthews zur Welt kommen soll, ist bisher nicht bekannt.

