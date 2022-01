Versöhnungsgeste? Prinz Charles lobt Prinz Harry öffentlich

Prinz Harry sparte im vergangenen Jahr nicht mit Kritik an seiner berühmten Familie. Dennoch fand Prinz Charles nun lobende Worte für seinen in die USA abgewanderten Sohn. Der Thronfolger zollte Harry für seinen Kampf gegen den Klimawandel in einem Beitrag für "Newsweek" öffentlich Respekt. So schrieb Charles unter anderem zum Klimawandel: "Als Vater bin ich stolz darauf, dass meine Söhne diese Bedrohung erkannt haben. Vor Kurzem hat mein älterer Sohn William den prestigeträchtigen Earthshot Prize ins Leben gerufen, um Anreize für Veränderungen zu schaffen und bei der Heilung unseres Planeten zu helfen (...)."Weiter heißt es in Charles' Beitrag: "Und mein jüngerer Sohn Harry hat leidenschaftlich die Auswirkungen des Klimawandels aufgezeigt, insbesondere in Bezug auf Afrika, und seine Wohltätigkeitsorganisation dazu verpflichtet, klimaneutral zu sein." Im November hatten Prinz Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan versprochen, dass ihre gemeinnützige Stiftung Archewell bis 2030 klimaneutral werde. Britische Medien spekulieren nun darüber, ob Charles' Worte ein Friedensangebot an Prinz Harry sein könnten. Harry hatte im vergangenen Jahr unter anderem bei Oprah Winfrey und in einem Podcast negativ über seinen Vater und die königliche Familie gesprochen. Er soll keinen Kontakt mehr zum Königshaus haben.