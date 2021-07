22. Juli 2020

Neues Foto: Was sich zum achten Geburtstag für Prinz George ändert

Mit einem neuen Schnappschuss von Prinz George haben Prinz William und Herzogin Kate den Royal-Fans auf Instagram eine Freude gemacht. Das Foto wurde wie so häufig von Kate persönlich aufgenommen und zeigt die Nummer drei der britischen Thronfolge lachend in einem gestreiften Poloshirt und in kurzen Hosen. Es entstand anlässlich des achten Geburtstags des kleinen Prinzen auf dem Landsitz der Familie in der englischen Grafschaft Norfolk. Erst kürzlich war George bei der Fußball-Europameisterschaft der Männer mit seinen Eltern in der Öffentlichkeit zu sehen. Er trug im Stadion sogar Anzug und Krawatte - und das könnte nun häufiger passieren. Denn beim britischen Adel hat es Tradition, dass Jungs bis zum achten Geburtstag kurze Hosen und Kniestrümpfe tragen, danach sind lange Hosen angesagt.

