Mit der Verkündung ihrer Schwangerschaft und des endgültigen Rückzugs aus dem britischen Königshaus haben Prinz Harry und Meghan in den vergangenen Wochen die Schlagzeilen bestimmt. Jetzt zeigte sich das Paar überraschend erneut in der Öffentlichkeit - wenn auch nur sehr kurz. Bei einem Werbeevent des Audio-Streaminganbieters Spotify tauchten sie in einem kurzen Clip auf und stellten ihre Firma Archewell Audio vor, die Podcasts produziert. "Wir haben Archewell Audio entwickelt, um sicherzustellen, dass die Stimmen derjenigen gehört werden, deren Geschichten sonst nicht gehört werden", sagte Meghan. Und Harry ergänzte, dass sie eine Community bauen möchten, in denen jeder seine Geschichte in einer sicheren Umgebung erzählen könne. Aufgenommen wurde das Video bei ihnen zuhause in Kalifornien, Meghans Schwangerschaftsbauch ist zu erahnen. Doch von wann genau die Bilder stimmen, ist nicht bekannt.