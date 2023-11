21. November 2023

Prinz Harry besucht Eishockeyspiel – und erinnert an die Queen

Überraschender Auftritt von Prinz Harry und seiner Frau Meghan: Die beiden zeigten sich beim Eishockeyspiel der Vancouver Canucks gegen die San Jose Sharks in der kanadischen Stadt Vancouver. Von einer Loge aus verfolgten sie das Geschehen auf dem Eis. Zuvor wurde dem 39-Jährigen die Ehre zuteil, den ersten Puck zu werfen. Die Aktion rief Erinnerungen an Harrys verstorbene Großmutter, Queen Elizabeth II., wach. Sie besuchte während ihrer Kanadareise im Jahr 2002 ebenfalls ein Spiel der Vancouver Canucks gegen die San Jose Sharks und platzierte den Puck auf dem Eis. Der eigentliche Grund für Harrys Besuch war aber wohl, dass er Werbung für seine Invictus Games machen wollte. Die Wettkämpfe für kriegsversehrte Soldaten finden 2025 in den kanadischen Städten Vancouver und Whistler statt. Mehr