Prinz Harrys Streit um Polizeischutz hat britische Steuerzahler schon 100.000 Pfund gekostet

Seit September vergangenen Jahres liefert sich Prinz Harry eine juristische Auseinandersetzung mit der britischen Regierung. Es geht um Polizeischutz für ihn und seine Familie, wenn sie zu Besuch in Großbritannien sind. Mit seinem Austritt aus dem britischen Königshaus verlor der 37-Jährige auch den Anspruch auf staatlich finanziertes Sicherheitspersonal. Eine Entscheidung, die der Enkel der Queen nicht hinnehmen will. Er argumentiert, sein Status habe sich vielleicht geändert, seine Bedrohungslage jedoch nicht. Bis Mai fanden zwei Anhörungen vor Gericht statt. Wie aus einer Anfrage an das "Royal and VIP Executive Committee" hervorgeht, das mit dem Fall betraut ist, hat der Streit die britischen Steuerzahler bisher fast 100.000 Pfund gekostet. Rund 55.000 Pfund gingen an die Rechtsabteilung der Regierung, fast 35.0000 erhielten Anwälte und weitere Ausgaben schlugen für Kuriere zu Buche, berichtet die britische Zeitung "The Sun" . Die Kosten dürften noch steigen, denn der Richter gab Harrys Antrag statt, den Fall weiterhin vor Gericht zu prüfen. Aber: Sollte der Prinz verlieren, muss er die entstandenen Kosten an das Innenministerium zurückzahlen.