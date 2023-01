16. Januar 2023

ProSieben-Moderatorin Viviane Geppert ist schwanger

Lange hätte sie diese freudige Nachricht wohl nicht mehr geheim halten können: ProSieben-Moderatorin Viviane Geppert hat auf ihrem Instagram-Account bekannt gegeben, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Die 31-Jährige veröffentlichte ein Foto, das sie im Badeanzug an einem Strand zeigt, mit ihren Händen hält sie ihren deutlich sichtbaren Babybauch. "Ich denke, es ist Zeit, unser kleines Geheimnis mit euch zu teilen", kommentierte die gebürtige Hessin. Geppert ist seit dem vergangenen Jahr mit dem Unternehmer Dusan Cvetkovic verheiratet. 2007 nahm sie an der zweiten Staffel von "Germany's Next Topmodel" teil und schaffte es unter die Top 25. Nach ihrem Studium kehrte Geppert zum Sender ProSieben zurück und moderiert dort unter anderem das Magazin "taff". Zahlreiche Sender-Kollegen wie etwa Annemarie Carpendale, Rebecca Mir oder Steven Gätjen gratulierten unter dem Instagram-Posting zu Gepperts Schwangerschaft.

