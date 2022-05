18. Mai 2022

Die Queen bekommt ihre eigene U-Bahnlinie in London

Allzu oft dürfte Queen Elizabeth II. in ihrem Leben noch nicht mit der U-Bahn gefahren sein, trotzdem trägt eine Linie in London nun ihren Namen. Die "Elizabeth Line" wurde offiziell eröffnet und zur Einweihung kam überraschend die Königin persönlich. Ursprünglich war angekündigt, dass nur ihr jüngster Sohn Prinz Edward an der Zeremonie teilnimmt. Doch dann tauchte auch die 96-Jährige am Londoner Bahnhof Paddington auf. Im leuchtend gelben Outfit weihte sie die Linie ein, die am 24. Mai offiziell ihren Betrieb aufnimmt. Die Züge verbinden dann den Ort Reading 56 Kilometer westlich von London mit Shenfield rund 34 Kilometer östlich der Hauptstadt. Ein Halt am Flughafen Heathrow ist ebenfalls vorgesehen.

