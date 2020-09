21. September 2020

Raúl Richter wird für freizügiges Bild mit seiner Freundin kritisiert

Sie sind beide nackt, seine Hand ist an ihrem Po, sie küssen sich: So zeigt sich Schauspieler Raúl Richter mit seiner Freundin Vanessa Schmitt auf Instagram. Auf dem Schwarz-Weiß-Bild ist das Paar in der Dusche zu sehen, es macht gerade Urlaub auf Kreta. "Ich glaube, hier muss ich jemanden festnehmen", schreibt der ehemalige GZSZ-Star zu dem Foto. Während viele Follower den Schnappschuss "heiß" oder "ästhetisch" finden, kritisieren manche Fans den ehemaligen Dschungelcamper für sein Posting: "Wollt ihr jetzt in die Pornobranche? Wie billig ist das denn bitte? Ihr habt es ja ganz schön nötig Aufmerksamkeit zu bekommen", meckert ein User. Ein anderer findet: "Traurig, dass solche Intimitäten in der Öffentlichkeit ausgetauscht werden müssen." Wieder andere nehmen das Paar in Schutz und finden die Kritiker "spießig" oder unterstellen ihnen Neid.

