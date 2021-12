30. Dezember 2021

Seltener Schnappschuss: Rea Garvey zeigt seine Frau Josephine

Aus dem deutschen TV ist Rea Garvey nicht mehr wegzudenken. Erst am zweiten Weihnachtsfeiertag war er als Juror im "The Masked Singer"-Special auf ProSieben zu sehen. Seine Familie hält der Musiker jedoch so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus. Auf Instagram machte er nun eine Ausnahme: Garvey veröffentlichte ein gemeinsames Selfie mit seiner Ehefrau Josephine. Die beiden sind seit über 20 Jahren liiert, heirateten 2002 und haben inzwischen zwei Kinder. Den Jahreswechsel verbringt die Familie offenbar in Garveys Heimat Irland, wo der Schnappschuss am Strand entstand. Für seine Frau schrieb der 48-Jährige Hits wie "Supergirl" und "Josephine", die ihm in Deutschland zum Durchbruch verhalfen.

