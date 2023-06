27. Juni 2023

Im grünen Badeanzug unter Palmen: Rebecca Mir entspannt am Strand

In einem smaragdgrünen, asymmetrischen Badeanzug zeigt sich Model und Influencerin Rebecca Mir auf Instagram. Die 31-Jährige schreibt zu dem Posting: "Beach Day", dazu drei exotische Emojis: Palme, Hibiskus und Pfau. Sie hält sich gerade mit ihrer Familie auf der italienischen Insel Sizilien im Mittelmeer auf. In ihrer Story zeigt sie Fotos beim Pizzaessen mit Mann Massimo Sinató, auch die Lockenpracht ihres zweijährigen Sohnes sieht man hin und wieder in der Ecke eines Fotos. Ihre Fans freuen sich über die privaten Einblicke. "Ich beneide Massimo", schrieb einer. "Toller Badeanzug" und "Du bist wunderschön", kommentierten andere. Mehr