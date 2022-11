Im Juni dieses Jahres hat Schauspielerin Rebel Wilson ihre Beziehung zu Unternehmerin Ramona Agruma öffentlich gemacht. "Ich dachte, ich sei auf der Suche nach einem Disney-Prinzen ... aber vielleicht brauchte ich in Wirklichkeit die ganze Zeit eine Disney-Prinzessin", schrieb die 42-Jährige damals auf Instagram. Nun sollen sich die Frauen verlobt haben. Das berichtet das US-Portal "Page Six" . Laut einer anonymen Quellen sollen Wilson und Agruma auf einer Halloween-Party von Schauspieler George Clooney die Neuigkeit verkündet haben. "Sie knutschten in einer Ecke und erzählten allen, wie aufgeregt sie über ihre Verlobung sind", so der Insider. Beide tragen angeblich einen Diamantring. Eine offizielle Bestätigung für die Verlobung gibt es bisher nicht. Vor ihrer Beziehung zu Agruma war Wilson mit dem Biererben Jacob Busch liiert. Das Paar trennte sich im Februar 2021 nach einem Jahr Beziehung.