Rechnung nicht bezahlt: New Yorker Klinik verklagt Macaulay Culkin

Es geht um die Summe von 1500 Dollar. Die soll Schauspieler Macaulay Culkin einer New Yorker Arztpraxis schulden, die er 2018 für einen Termin aufgesucht hatte. Das Manhattan Endoscopy Center in der Nähe der noblen Fifth Avenue ist laut Website auf Magen-Darm-Untersuchungen spezialisiert. Zudem findet sich auf der Internetseite der Hinweis, dass die Patienten nach ihren Behandlungen mehrere Rechnungen von verschiedenen Quellen erhalten. Gut möglich also, dass Culkin einfach vergessen hat, eine der Forderungen zu begleichen. Doch die Arztpraxis hat nun Klage am Supreme Court in Manhattan eingereicht, um ihr Geld zu erhalten, berichtet das Promiportal "Page Six" . Culkins Anwältin wollte sich auf Anfrage nicht zu dem Vorfall äußern.