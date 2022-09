Im Mai wurde Rihanna Mutter eines Sohnes, jetzt genoss sie in New York einen ausgelassenen Abend mit Freundinnen, wie das US-Portal "Page Six" berichtet. Demnach besuchte die 34-Jährige gemeinsam mit sechs anderen Frauen das Sterne-Restaurant "Caviar Russe" in Midtown. Die Gruppe ließ es sich bei Kaviar, Champagner und Sashimi-Häppchen bis zwei Uhr morgens gut gehen. Doch statt dann einfach zu verschwinden, habe Rihanna selbst mit angepackt und dem Personal beim Aufräumen geholfen, berichtet eine anonyme Quelle. Rihanna soll unter anderem die Barhocker wieder an ihren Platz geschoben haben. Es war ihre Art danke zu sagen, dass das Restaurant für sie länger geöffnet blieb. Ein ordentliches Trinkgeld dürfte hoffentlich auch drin gewesen sein, immerhin wird Rihannas Vermögen auf 1,4 Milliarden Dollar geschätzt.